Abodi: «Vedrò Bove, voglio capire una cosa dai medici»

Andrea Abodi, in diretta da Sanremo, ha parlato della situazione riguardo Edoardo Bove e la possibilità di cambiare il protocollo sanitario in Serie A.

FUTURO – Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, nel corso di un intervento a Sanremo durante il Festival della Canzone Italiana, ha parlato anche dell’episodio che ha scosso Fiorentina, Inter e del mondo del calcio in generale. Parliamo del brutto stop fisico di Edoardo Bove, che il 1° dicembre si era accasciato nel campo facendo presagire il peggio. Queste le sue parole, un modo per trovare un nuovo protocollo così da farlo tornare a giocare anche in Italia, ed evitare il caso Eriksen che fu costretto ad andare in Premier League: «Indipendentemente dal fatto che ognuno abbia sensibilità diverse riguardo al tema della salute, prima di tutto sono contento che stasera Bove partecipi come ospite al Festival di Sanremo. La sua presenza è una testimonianza di attenzione e può stimolare discussioni e riflessioni sulla tutela della salute. Nei prossimi giorni avrò modo di incontrarlo perché voglio capire, non solo da lui ma anche dai medici che lo hanno seguito. Avremo occasione di confrontarci con chi si occuperà di rivedere i protocolli medico-sanitari per verificare se ci siano soluzioni. L’idea che si trovi qualcosa che permetta anche a chi ha vissuto la sua situazione di tornare a giocare, come accade in Inghilterra».