Abodi ricorda: «San Siro, un nodo da sciogliere per gli Europei!»

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha sottolineato la necessità di risolvere il problema relativo alla “sopravvivenza” dell’impianto di San Siro in vista degli Europei del 2032.

IL RAGIONAMENTO – Andrea Abodi, durante un’intervista a Sky TG24, è tornato sul tema della ristrutturazione dello Stadio San Siro in considerazione degli Europei “italiani” del 2032. Come parte di una considerazione di carattere più generale, il Ministro dello Sport ha indicato l’attuale stato delle cose e previsto i possibili sviluppi futuri. Questo il suo commento: «Torino è uno stadio già pronto, mentre Roma con l’Olimpico dovrà fare qualcosa. Napoli è in competizione, Milano dovrà sciogliere l’equivoco di San Siro, poi mancheranno due città. Non potrà mancare il Sud. Il cuore dell’Italia e del Sud è Napoli… ora occorre fare qualcosa. Il momento in cui farlo è adesso».