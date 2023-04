Abodi: «Cori razzisti, club devono collaborare! Stadi ed Europeo 2032…»

Il Ministro dello sport, Andrea Abodi, intervento sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha parlato del tema contro il razzismo e gli stadi italiani.

CONTRO I RAZZISTI – Andrea Abodi parla del tema caldo come quello dei cori razzisti e insulti allo stadio: «Soluzione per i cori razzisti? È l’auspicio di tutti, dipende dai comportamenti di tutti quindi ognuno può dare un contributo. I club devono collaborare cercando di mettere a disposizione filmati e indicare che sono indesiderati quelli che continuano con questi cori e l’immediatezza degli interventi. Chi si comporta così non è un tifoso ma un teppista».

QUESTIONI STADI – Il Ministro dello sport Bodi parla anche degli stadi italiani in vista di Euro32: «Quando ero presidente di Lega non sono cambiate molte cose riguardo il tema stadi. Gli europei del 2032 sarà una grande opportunità, sembrano fatti per noi dato che mancano ancora 9 anni. Abbiamo costituito una cabina di regia perché ci sono 10 stadi più uno con quello di Palermo, c’è tanto lavoro da fare e non c’è tempo da perdere. Crediamo di avere la formula giusta per poterlo fare».