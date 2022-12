Abodi: «Sulla rateizzazione tasse Serie A già espresso, parere negativo»

Abodi è ritornato sul tema della rateizzazione delle tasse per le società di Serie A. Il ministro dello Sport nega categoricamente la possibilità. Il suo parere sta negativo

PERERE NEGATIVO − Le parole di Andrea Abodi in merito alla rateizzazione delle tasse per le società sportive di Serie A: «Sull’emendamento emerso il parere l’ho espresso ed è negativo e là sono rimasto. L’unica cosa che è andata avanti dal punto di vista della produttività legislativa è quella norma che riguarda l’impatto penale che ritengo una norma di civiltà e che vale per tutti. Non è un favore a nessuno». Così ha parlato a margine del Premio Sport e Cultura.