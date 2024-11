Abodi: «Stadio Inter e Milan? Ancora dei dettagli da risolvere, ma c’è movimento!»

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi si è pronunciato sul dossier relativo al nuovo stadio di Inter e Milan. Il tema deve ancora essere risolto, ma le due squadre sembrano intenzionate a procedere una certa maniera.

LE DICHIARAZIONI – Andrea Abodi, Ministro dello Sport del governo italiano, è intervenuto sul tema del nuovo stadio di Inter e Milan in occasione dell’evento ‘Italia Direzione Nord’ organizzato alla Triennale di Milano. L’esponente dell’esecutivo italiano ha posto l’accento sul fatto che, dopo vario tempo, le cose sembrano muoversi in maniera più spedita verso una soluzione condivisa: «Qualcosa si sta muovendo dopo vari anni di attesa. Credo che ci sia una volontà da parte di tutti di apportare un contributo non soltanto a Milano. Abbiamo infatti bisogno di stadi accessibili, funzionali, intelligenti dal punto di vista tecnologico».

Abodi sullo scenario relativo allo stadio di Inter e Milan

IL FUTURO – Sulle basi tracciate nelle sue dichiarazioni, Abodi ha puntualizzato quale risulti essere la situazione attuale relativa al prossimo stadio di Inter e Milan. Una decisione definitiva non è stata ancora adottata, per cui occorre ancora aspettare prima di avere un quadro definitivo in merito: «Bisogna vedere quale delle opzioni sarà ritenuta necessaria: al momento, ci sono ancora dei dettagli da risolvere».