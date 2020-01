Abodi: “Nuovo stadio Inter e Milan, partiti col piede sbagliato. In Italia…”

Andrea Abodi, presidente del Credito Sportivo, ha parlato alla “Gazzetta dello Sport” della questione nuovi stadi in Italia, soffermandosi anche sulla situazione riguardo alla costruzione del nuovo impianto di Inter e Milan

TROPPE PAROLE – Continua a tenere banco nel mondo calcistico italiano la questione “nuovi stadi”. A riguardo ne ha parlato anche Andrea Abodi, presidente del Credito Sportivo: «Ho partecipato a tanti convegni, ma le chiacchiere non fanno nascere progetti, né tantomeno nuovi stadi. Questo tema, come altre questioni strategiche che riguardano il Paese, non ha bisogno di fiumi di parole, ma di capacità, competenze e volontà combinate con una feroce determinazione e valorizzate in un necessario gioco di squadra».

PIEDE SBAGLIATO – Inevitabile commentare anche quelle che, probabilmente, sono le situazioni più “calde” a riguardo, ovvero il progetto per il nuovo stadio della Roma e per il nuovo impianto di Inter e Milan. Ecco il pensiero di Abodi a riguardo: «Per Roma vediamo l’effetto delle novità di questi ultimi giorni. Milano non è partita con il piede giusto, ma mi auguro ci sia margine di recupero. Inter e Milan sono cadute nel vizio tutto italiano di presentare i rendering prima degli studi di fattibilità e del relativo consenso dei portatori di interesse. Io non credo nei progetti calati dall’alto: l’ascolto e il confronto con il territorio e l’amministrazione comunale sono passaggi preliminari ineludibili, visto che più che nuovi stadi si propongono veri e propri piani di rigenerazione e sviluppo urbano. Se Milano e Roma ripartiranno, potranno fare da traino a un movimento da più di 2 miliardi e mezzo di investimenti, cifra della quale beneficerebbe il Paese».

Fonte: Gazzetta dello Sport – Alessandro Catapano