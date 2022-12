Abodi: «Nessun sconto per le società di calcio! Pagare tutto con interessi»

Abodi ha ribadito la fermezza del Governo sulle società di calcio e i possibili sgravi a loro favore. Nessun sconto ma i club saranno obbligati a pagare come tutte le altre imprese

NO SCONTI − Il Ministro dello Sport Andrea Abodi, anche in merito all’attacco di Matteo Renzi (vedi articolo), si ha ribadito la fermezza in merito al discorso della rateizzazione delle tesse per il calcio: «Non ci saranno sconti per le società di calcio che dovranno pagare tutto come è doveroso, con degli interessi come per le altre imprese. La parte contributiva e previdenziale dovrà essere pagata entro il 29 dicembre. Tutto il resto, come per le altre imprese, potrà essere distribuito fino a un massimo di 60 rate». Le sue parole a margine della conferenza sulla Ryder Cup.