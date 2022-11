Abodi: «Lo sport è parte della società! Imprese sportive uguali alle altre»

Parole importanti quelle di Andrea Abodi, che parla delle imprese sportive e di come queste siano uguali alle altre. Previste norme e provvedimenti per mettere queste imprese tutte sullo stesso piano

PARLA ABODI – Andrea Abodi, a margine della cerimonia di consegna dei collari d’oro, ha parlato delle imprese sportive. L’attuale ministro dello Sport ha dichiarato quanto tutte le imprese, pur con le loro specificità, siano sullo stesso piano: «Il governo è compatto sulla posizione che io ho rappresentato. La decisione che abbiamo trovato, pur tenendo conto della specificità, è che lo sport è parte della società. Le imprese sportive, di ogni livello, anche di livello industriale più alto valgono come le altre che danno vita al lavoro quotidiano nel paese. Cercheremo di varare un provvedimento che metta tutti allo stesso piano, ognuno con le proprie posizioni. Cosi come ho già anticipato, il governo attuerà un pacchetto di norme che aiuteranno la competitività del prodotto sportivo italiano a partire da quello che è più esposto dal punto di vista industriale, ovvero il calcio e in particolare la Serie A.» Ecco quanto dichiarato da Abodi per quanto riguarda le imprese sportive e la Serie A.