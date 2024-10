Abodi: «Inchiesta ultras? Non deve più succedere. Non mettiamo la polvere sotto al tappeto»

Il ministro per lo sport Andrea Abodi, nel corso della sua presenza a Firenze, ha parlato dei tanti temi caldi che negli scorsi giorni sta riguardando con attenzione la professione per l’azienda.

ERRORI – Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, ha parlato al termine del “Next Generation Fest” nella giornata di ieri. Tanti i temi toccati, dal calcio giocato, ai prossimi giochi olimpici invernali che si terranno proprio a Milano. Tra i dossier toccati però, anche quello inerente alle indagini della procura di Milano sul caso-Curve. Queste le parole del ministro davanti ai cronisti presenti: «Dobbiamo avere il coraggio di non nascondere la polvere sotto al tappeto. Tutto ciò che può far emergere ciò che non va a Milano nelle curve e che in questi anni è rimasto in una logica di normalizzazione, deve servire a non far commettere più errori in passato. Che gli errori fatti qua a Milano non possano ripetersi altrove».