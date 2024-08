Ministro Abodi: «Governo in aiuto del calcio, mai complice dell’inerzia»

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, si è espresso sulla situazione legata al calcio con il Governo agente non di intralcio, ma di aiuto.

OBIETTIVO – Il Ministro dello Sport Andrea Abodi, sul Corriere dello Sport, si esprime sulle intenzioni del Governo in merito alla situazione del calcio italiano: «L’obiettivo del Governo, collaborando con il Parlamento, è di creare le condizioni per facilitare una indispensabile e indifferibile stagione di riforme nel calcio e, in generale, nello sport, per rendere il nostro sistema più credibile, competitivo e sostenibile. L’autonomia nello sport è un valore da rispettare, ma il modo più efficace per difendere l’autonomia, comunque relativa e non assoluta, dipende dalla capacità dello sport, e quindi anche del calcio, di non essere autoreferenziale, di rispettare a ogni livello i suoi valori e di saper svolgere efficacemente la sua funzione, anche sociale e culturale. Il Governo darà ogni supporto a questa prospettiva, nel rispetto dei ruoli, e non sarà mai complice dell’inerzia e del Gattopardo. Tutto questo al di là delle vittorie e delle sconfitte sportive».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni