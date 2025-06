Abodi difende Acerbi: «Evitiamo la parola rifiuto! Sono esseri umani»

Continua a tenere banco, anche tra i media, la questione legata alla mancata risposta di Francesco Acerbi alla convocazione dell’Italia. Ne ha parlato anche Andrea Abodi, ministro dello sport.

DIFESA – Andrea Abodi, ministro per lo sport, alla presenza dei giornalisti a Roma, è stato incalzato sulla questione legata a Francesco Acerbi. Negli scorsi giorni, il difensore dell’Inter, ha deciso di rifiutare la chiamata di Luciano Spalletti con la Nazionale. Queste le parole del numero uno dello sport italiano: «Esprimere un giudizio in questi casi può risultare superficiale se non si conoscono tutti i dettagli – ha dichiarato –. Sarebbe opportuno aver ascoltato direttamente la persona coinvolta e l’allenatore. Personalmente eviterei di usare la parola “rifiuto”, perché a volte si tratta di rinunce dolorose, che vengono fraintese rispetto al reale stato d’animo di un ragazzo. Parliamo di esseri umani, con emozioni e fragilità. Ogni valutazione a caldo rischia di essere affrettata, e io stesso in passato ho sbagliato. Stavolta preferisco evitare».