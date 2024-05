Abodi: «Covisoc funziona, ma non è autonomo. Dov’è l’attentato?»

Abodi ha parlato della nuova proposta del Governo di istituire un organo terzo ed abolire la Covisoc per controllare i conti dei club di calcio e di basket. Figc e Coni contrari.

NESSUN ATTENTATO − Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi sulla proposta di istituire una nuova agenzia che controlli i conti dei club: «Abbiamo sempre margine di miglioramento, la bozza contiene anche tanti altri articoli. Ha carattere d’urgenza. Sul tema ho visto tante inesattezze e allarmi. Lo stesso fervore lo volevo vedere anche quando sono stati stralciati alcuni documenti sui conti di squadre professionistiche. Bozza fatta uscire in maniera indebita e non corretta. Il testo non è definitivo, a volte basta buon senso. Stiamo parlando di controlli finanziari, che devono essere fatti bene e in modo indipendente. Nulla viene toccato nei criteri e nelle licenze per accedere ai campionati. Voglio sapere dove l’attentato? Il documento, Malagò, lo ha avuto dal presidente federale. Il suo linguaggio non mi sembra il più formale. Noi vogliamo un organo terzo e indipendente. La Covisoc funziona, ma non è terzo in quanto parte della federazione. Non è toccata l’autonomia sportiva, si concede ad un soggetto terzo i controlli finanziari. I criteri sportivi restano alla Federcalcio».