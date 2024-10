Abodi, caso ultras Inter e Milan: «Club e tesserati, carta dei doveri!»

Abodi ha detto la sua sul caso ultras di Inter e Milan, esortando società e tesserati a fare di meglio. Il Ministro dello Sport a sostegno dei tifosi. Le sue parole a Sky Sport.

STRUTTURA DEI DOVERI – Il Ministro dello Sport Andrea Abodi in merito alla vicenda sugli ultras di Inter e Milan: «Vogliamo che il calcio e lo stadio siano luoghi di felicità, tifo e libertà. E questo dipende dalla capacità nel far rispettare le regole che non sono del campo, ma della vita e dello Stato. Anche all’interno delle società, fino ai tesserati, non si è compresa la struttura dei doveri che si hanno. Ecco perché ho ripreso in mano la carta dei doveri lasciata sulla scrivania. Il problema permane, la carta dei doveri deve servire per tutti i soggetti che operano nel calcio anche per capire gli obblighi che abbiamo nei confronti dei tifosi che godono del calcio e non vogliono essere condizionati oppure accomunati. Perché il rischio che si corre è siamo tutti uguali, non è così. La curva è fatta di centinaia di ragazze e ragazzi e tutto non può essere riconducibile ad una ventina di delinquenti».