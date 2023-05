Abbondanzieri: «Lautaro Martinez può ambire al Pallone d’oro!»

L’ex leggenda del Boca Juniors, Roberto “Pato” Abbondanzieri, ha elogiato Lautaro Martinez. Ritiene l’attaccante dell’Inter un top mondiale

DETERMINATO − Abbondanzieri esalta il Toro: «Approfitto di questa occasione per congratularmi con lui: un grande attaccante, Campione del Mondo, che ha raggiunto (e superato) uno storico traguardo come quello dei cento gol in una grande squadra come l’Inter. Oltre che a vincere un’altra coppa. C’è un aspetto da sottolineare di lui. Gli attaccanti nella loro testa hanno sempre degli obiettivi e Lautaro Martinez è così: questo lo vedo come un altro obiettivo raggiunto dal Toro, che ora ne inseguirà tanti altri. Sta vivendo un gran momento, si vede che sta crescendo sotto alcuni aspetti».

DA PALLONE D’ORO − Abbondanzieri colloca Lautaro tra i migliori attaccanti: «Champions League Spero che faccia gol in finale e spero che vada tutto bene per lui e per l’Inter, può essere sicuramente decisivo. Per i premi personali ci sono tanti giocatori forti nel mondo, non soltanto uno o due. Logicamente uno come Lautaro è dentro al livello di questi giocatori che ambiscono a vincere il Pallone d’Oro. Non è facile per la grande concorrenza che c’è, ma perché no?». Le sue parole su Sportitalia.com.