Abbonamenti Inter, date e fasi della campagna: rinnovi e nuovi

L’Inter ha avviato la campagna abbonamenti per la stagione 2025-26 (clicca qui per il comunicato ufficiale). Di seguito le informazioni utili sulle date e le fasi della campagna in merito ai rinnovi di abbonamento e a quelli nuovi.

SCATTA DA OGGI – L’Inter, attraverso lo slogan Come la Prima volta. Ancora una volta, ha fatto scattare oggi giovedì 10 giugno la propria campagna abbonamenti per la stagione 2025-26. Quindi, i milioni di tifosi nerazzurri, a partire dalla data odierna, potranno iniziare a rinnovare il proprio abbonamento oppure a stipularne uno nuovo e inedito. Il club ha dato informazioni anche per quanto riguarda appunto le date e le fasi della campagna. Ecco tutte le indicazioni con anche i canali di vendita.

Abbonamenti Inter, date e fasi della campagna

RINNOVI

Dalle 15:00 di giovedì 10 luglio alle 15:00 di lunedì 21 luglio , gli abbonati alla stagione 2024-25 potranno:

confermare il proprio posto (non sarà possibile cambiare posto successivamente alla sottoscrizione);

scegliere un nuovo posto tra quelli disponibili (rinunciando al posto attuale).

Dopo tale data, tutti i posti non confermati saranno liberati.

NUOVI ABBONAMENTI

In caso di disponibilità residua:

dal 25 al 27 luglio : vendita riservata agli iscritti alla Waiting List , aperta al termine della vendita degli abbonamenti della scorsa stagione;

da martedì 29 luglio: vendita libera per tutti i titolari della tessera Siamo Noi.

Abbonamenti Inter: canali di vendita

CANALI – Sarà possibile acquistare l’abbonamento online su inter.it/abbonamenti , metodo facile e sicuro, scelto da oltre il 90% dei tifosi. Attivo anche il punto vendita Inter Store Castello e i negozi abilitati al circuito Vivaticket. È sempre possibile ottenere supporto per l’acquisto di abbonamenti anche rivolgendosi al Presidente del proprio Inter Club.

Fonte: Inter.it