A. Zenga: «Scudetto? Milan la favorita. Inter in balìa del mercato!»

Andrea Zenga, figlio di Walter Zenga, intervistato su TMW Radio ha detto la sua riguardo la corsa scudetto e il mercato delle big, tra queste anche l’Inter.

LOTTA SCUDETTO – Andrea Zenga esprime la sua opinione riguardo la lotta scudetto in vista della prossima stagione: «A parte le due defezioni di Pogba e McKennie sono d’accordo e ci metto anche la Juventus nella corsa per lo scudetto. Il Milan è la favorita ma ha anche costruito bene questa estate, ha operato bene sul mercato nonostante sia partita tardi sul mercato. L’Inter la trovo un po’ in balia delle offerte del mercato perché con qualcosa di irrinunciabile per Skriniar e Dumfries. Manca chiaramente un difensore, forse c’è solo l’incognita Gosens. Perdere uno tra Skriniar e Dumfries . Il Milan a livello numerico forse sono un po’ troppi, al massimo manca anche a loro un difensore centrale. A me piace molto Pobega».