A. Paganin: «Inter, sbagliato l’approccio ma si è vista palesemente una cosa»

Antonio Paganin ha parlato a Maracanà su TMW Radio del momento dell’Inter, reduce dal pesante 0-2 interno ieri col Sassuolo. L’ex difensore è dell’idea che la sconfitta sia stata causata soprattutto da un’assenza.

MANCANZA CHIAVE – Così Antonio Paganin sull’Inter: «Ieri, a mio modo di vedere, sbagliato quello che può essere l’approccio. Quello che si è visto palesemente è non avere un’alternativa a Marcelo Brozovic. Si potrà dire quello che si vuole, ma Brozovic è quello che ti dà i tempi tanto che lo vengono a schermare davanti alla difesa. Cambia proprio completamente la fase di costruzione, non hai proprio la sensazione di far male. Brozovic ha questa capacità: si toglie e fa girare la squadra. Ieri il Sassuolo non ha fatto fatica, sembrava che la manovra si fosse involuta. Nicolò Barella, non avendo queste caratteristiche, ha mandato la squadra involontariamente in difficoltà. Il Sassuolo è una squadra molto pericolosa, a maggior ragione se hai difficoltà e non li fai correre nel momento in cui prendono il sopravvento ti danno difficoltà».

ERRORI GRAVI – Paganin prosegue: «Sul gol di Gianluca Scamacca si sono un po’ addormentati. Il Sassuolo, devo essere onesto, non ha rubato niente. Sono cose che fanno pensare: se manca qualcosa è proprio un vice-Brozovic. Favorita? Secondo me ancora l’Inter. Ho ancora in mente la partita di mercoledì, al di là che la Champions League faccia storia a sé. Poi ci può stare, ma nell’economia generale l’Inter ha dimostrato di poterci stare. Lautaro Martinez? C’è l’impressione che sia poco sereno. Deve trovare quel minimo di tranquillità, sicuramente l’allenatore gli può dare una grossa mano. Non puoi pensare di essere all’Inter, una squadra di vertice, e non avere un minimo di concorrenza. Sarebbe stato meglio se Alexis Sanchez fosse stato lasciato andare: ben venga un po’ di concorrenza. Simone Inzaghi ha cambiato un po’ rispetto ad Antonio Conte, che aveva un’arma illegale come Romelu Lukaku. Ora l’allenatore va a incidere».