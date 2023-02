A. Paganin: «Inter, nessun rimpianto! Resta la più forte. Assenza Lukaku…»

Antonio Paganin, ex difensore dell’Inter, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio ha parlato della stagione dei nerazzurri dopo la vittoria nel derby con il Milan. Poi un commento anche su Romelu Lukaku.

NESSUN RAMMARICO – Antonio Paganin ha espresso la sua opinione dopo la vittoria dell’Inter nel derby, con un commento generale riguardo la classifica di Serie A: «Il Napoli credo che avrà un calo, gestirà il campionato in favore della Champions League. Non penso che dovrà avere rammarico l’Inter, perché sarà frutto la rimonta di una scelta del Napoli. L’Inter rimane la squadra più forte, il rammarico vero sta nelle prime gare dove ha lasciato troppi punti per strada. L’assenza di Romelu Lukaku fin qui ha influito tanto. Perché ha spremuto tanto Dzeko, che ha fatto comunque bene. Ma ha perso diversi scontri diretti e sfide che pesano come un macigno».