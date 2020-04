A Milano manca solo Godin, l’Inter si prepara a tornare al lavoro – GdS

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea che a breve tutta l’Inter sarà di nuovo a Milano, pronta a prepararsi. Al momento manca solo Godin.

NE MANCA SOLO UNO – Rieccoli, l’appello (magari virtuale) si può già fare. Con una sola eccezione, giustificata peraltro. Diego Godin tornerà a Milano tra domani e lunedì. Sarà l’ultimo degli stranieri a rientrare, unico in fondo ad aver effettuato un volo transoceanico per raggiungere la famiglia. Gli altri ci sono già tutti, in città. Nei giorni scorsi erano tornati Eriksen, Young e Moses. Ieri è stata la volta di Lukaku, riapparso a City Life, terrazzo a portata di mano dell’amico Lautaro: coppia ricomposta, in attesa di riprodurre musica e gol anche ad Appiano, in attesa anche di riaccendere la camera iperbarica che in questo periodo sì, è finita in isolamento anche lei. Non solo Romelu. Si sono rivisti a Milano anche il capitano Handanovic e Brozovic.

LAVORO A CASA – Tutti hanno dunque rispettato le indicazioni del club e di Conte. I patti e le tempistiche, in fondo, erano chiari fin dalla partenza: gli stranieri sarebbero dovuti rientrare dopo il periodo obbligato di due settimane, questa era stato il messaggio della società. Così è stato, anche in considerazione della nuova porzione di isolamento a cui tutti devono sottoporsi, 14 giorni. In tempo, in ogni caso, per la riapertura ufficiale di Appiano per gli allenamenti. Nell’attesa, tutti ancora al lavoro secondo le consegne di Conte: due ore al giorno di attività fisica, bodyweight e cyclette. E da adesso in poi gli stranieri torneranno ad essere «con-trollati» anche dal punto di vista alimentare, visto che ricominceranno le consegne a casa dei pasti studiati dal nutrizionista Pincella. La difficoltà, in giorni come questi, è quella di mantenere alte la motivazioni nelle sedute di allenamento quotidiane. Ma per quello c’è…Conte, che non manca di incoraggiare quasi un giorno sì e l’altro pure i suoi giocatori. Aspettando la ripresa, l’Inter si prepara.