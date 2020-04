A centrocampo serve qualitÃ : Eriksen e Sensi per svoltare – GdS

A centrocampo serve qualità: Eriksen e Sensi per svoltare – GdS

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea che l’Inter abbia bisogno di un salto di qualità dai suoi due centrocampisti più tecnici, Eriksen e Sensi.

QUALITA’ CERCASI – In mezzo al campo l’Inter che verrà, se verrà, punta ad avere molto di più da due giocatori, fondamentali per motivi diversi. Christian Eriksen e Stefano Sensi: il primo si è visto poco e ha fatto poco; il secondo ha fatto vedere tantissimo ma purtroppo per l’Inter ha avuto troppi infortuni.

SERVE LA SVOLTA – Il danese, l’uomo chiamato da Suning per contendere lo scudetto a CR7, deve accelerare. Glielo chiede Conte, che non cambierà certo il suo collaudato 3-5-2 per aiutare l’ex Tottenham, e lo sa benissimo anche lui. Al di là di quello che sarà la prossima stagione, quando iniziare la preparazione con i compagni lo aiuterà di sicuro, Christian può fare la differenza anche prima. E dovrà farla, per confermare l’entusiasmo dei tifosi per il suo atterraggio a Milano che in qualche mese è quasi svanito. A questo punto a Eriksen l’Inter chiede più cattiveria, di fisico e di testa: il numero 24, che di campionati ne ha vinti tre in Olanda con l’Ajax, deve avere la stessa fame di Conte diventando più mezzala, quello che serve ad Antonio.

QUANTI INFORTUNI – Tanta fame di certo oggi ce l’ha Stefano Sensi. L’allenatore stravede per il play, sorpresa di inizio stagione e in grado di passare dal Sassuolo all’Inter con una facilità impressionante: peccato che gli infortuni a ripetizione l’abbiano praticamente tolto dalla battaglia da ottobre e le statistiche stagionali dicano che ha giocato 17 partite, appena 3 per 90 minuti. La pausa forzata potrebbe essere la chiave per riaverlo davvero al top: le motivazioni (tenuto conto che l’Inter per riscattarlo deve pagare 25 milioni al Sassuolo) non gli mancano. Il fatto che con lui si è vista l’Inter più bella è una garanzia.