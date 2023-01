3 italiani presenti nella top 100 giocatori del 2022. Barella non manca

Il quotidiano britannico The Guardian ha stilato una speciale classifica dei 100 giocatori di calcio migliori nell’anno solare 2022. Sono presenti solamente 3 italiani, tra questi ovviamente non manca Nicolò Barella.

PRESENZA – Lionel Messi si conferma miglior giocatore al mondo secondo la speciale classifica stilata da The Guardian. Il quotidiano britannico ha “bocciato” la Serie A, presente solamente dal posto numero 23 in poi con Rafael Leao del Milan. Risultato ancora peggiore per l’Italia, che vanta addirittura 3 calciatori nella top 100. Il primo è Nicolò Barella, il centrocampista dell’Inter, seguito da Ciro Immobile e Sandro Tonali. Per la squadra nerazzurra, oltre al sardo, ci sono Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez, rispettivamente alla posizione 68 e 70.