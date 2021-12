21 dicembre: tanti auguri presidente Zhang!

21 dicembre 2021, mancano 4 giorni a Natale è vero, ma oggi è il giorno in cui il nostro presidente, Steven Zhang, compie gli anni. Di sicuro non è stato un periodo facile per il numero uno nerazzurro ma Zhang, dal suo arrivo, ha portato tante gioie a noi tifosi.

AUGURI – Un presidente giovane, spesso messo in discussione, questo è vero, ma Steven Zhang, da quando siede sulla poltrona di numero uno dell’Inter, ha portato tante soddisfazioni al mondo Inter che da anni non si vivevano più (vedi articolo). Compiuti 30 anni, Zhang, ha saputo riportare l’Inter sul palcoscenico più prestigioso d’Europa, ha saputo riportarla a vincere uno scudetto che mancava da 10 anni, ha saputo ridare forma a una squadra che, da dopo il Triplete, aveva raccolto tante delusioni. L’ultimo anno non è di certo stato facile viste le tante voci di addio e le tante contestazioni per le manovre di ridimensionamento. Ma a Zhang, per quello che ha fatto, non si può che dire grazie. Oggi è il suo compleanno e magari lo stesso Zhang vorrebbe essere a Milano, ma è impossibilitato dalla norme Covid della Cina. Ecco perché, da parte di tutta la Redazione di Inter-News.it, vanno i più sinceri auguri di compleanno. Tanti auguri Presidente!