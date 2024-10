Zwayer, un rigore sì gli altri 2 no: moviola Inter-Stella Rossa (4-0) – CdS

Buona prestazione del fischietto tedesco Felix Zwayer, che ha diretto la partita di ieri a San Siro. Tre episodi in area di rigore ben gestiti. La moviola di Inter-Stella Rossa.

PROMOSSO – L’Inter ha vinto ieri a San Siro agevolmente 4-0 contro la Stella Rossa. Un successo che permette ai nerazzurri di conquistare i primi tre punti della loro Champions League, di salire a quota quattro punti dopo due giornate, con un pareggio e una vittoria, senza peraltro subire reti. Insomma, da San Siro ottime notizie per Simone Inzaghi. A dirigere Inter-Stella Rossa l’arbitro tedesco Felix Zwayer, il quale ha gestito la partita molto bene, anche quando nel finale perde l’utilizzo del Var. La moviola del Corriere dello Sport dà ragione al fischietto di Berlino su tutti gli episodi.

Moviola Inter-Stella Rossa (4-0): Zwayer e i 3 episodi in area di rigore

MOVIOLA – Entrando nello specifico della prestazione di Zwayer, ci sono tre episodi che accadono nelle rispettive aree di rigore: due in quella della Stella Rossa e una in quella dell’Inter. C’è però un solo rigore giustamente fischiato: ossia quello ai danni di Lautaro Martinez per fallo netto di Drkusic, che gli crolla addosso. Gli altri due episodi vengono ben gestiti dall’arbitro. Nel primo, Taremi e Spajic vanno a contatto con i piedi, l’iraniano cade ma il primo colpo al difensore glielo dà lui: giusto non fischiare. Nel secondo, un flipper nell’area di rigore nerazzurra fa sbattere il pallone sulla mano di Mkhitaryan. La distanza è troppo ravvicinata, la mano non è larga e nettamente involontaria. Per il resto, due offside fischiati all’Inter correttamente e nessun fallo di Taremi su Krunic sul secondo gol. Nel finale, il Var non funziona più, ma non è necessario. Zwayer da 6,5.

