Zwayer arbitro di Sheriff-Inter: due precedenti, uno da dimenticare

Zwayer sarà l’arbitro di Sheriff-Inter, partita della quarta giornata del Gruppo D di Champions League 2021-2022 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione tedesca, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match di Tiraspol.



I PRECEDENTI – Sheriff-Inter sarà la quarta partita per Danny Makkelie come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è avvenuto il 18 settembre 2014 in un’altra trasferta nell’Est Europa, a Kiev contro il Dnipro in Europa League con vittoria per 0-1 e gol di un giocatore presente in gruppo anche oggi, Danilo D’Ambrosio. Con lui finora un successo e un pareggio, ma l’imbattibilità non è proprio netta. Questo perché l’altra gara è l’1-1 dell’11 dicembre 2018 al Meazza contro il PSV Eindhoven, che costò l’eliminazione dalla Champions League col Tottenham ad andare avanti al posto dei nerazzurri. Nella circostanza l’arbitraggio di Zwayer non fu esente da critiche, in quanto troppo permissivo nei confronti degli ospiti.