Zwayer arbitro di Inter-Stella Rossa: quarto precedente (uno amaro)

Felix Zwayer sarà l’arbitro di Inter-Stella Rossa, partita valida per la seconda giornata del nuovo format della UEFA Champions League 2024-2025. Quarto precedente con l’Inter. Questa la scheda del direttore di gara tedesco.

QUARTO PRECEDENTE – Felix Zwayer, arbitro 43enne della federazione tedesca, sarà il direttore di gara della sfida tra Inter e Stella Rossa di Champions League. Per il fischietto di Berlino si tratta della quarta gara dei nerazzurri da lui diretta. I tre precedenti non riguardano alcuna sconfitta, essendosi manifestate due vittorie e un pareggio per l’Inter. Uno di tali match, il pareggio per 1-1 tra Inter e PSV, ha però lasciato molta amarezza alla squadra meneghina, dato che ha coinciso con il mancato accesso alla fase a eliminazione diretta della Champions League 2017-2018.

L’arbitro Zwayer e le due vittorie dell’Inter nei tre precedenti

DUE SUCCESSI – Per quanto riguarda la prima vittoria conseguita dall’Inter in un match diretto da Zwayer, occorre risalire alla stagione 2014-2015 per riferirsi al successo dei nerazzurri contro il Dnipro per 1-0. La seconda, e finora ultima, vittoria ottenuta dai nerazzurri in un incontro arbitrato da Zwayer è del 2021-2022. La sfida in questione è quella vinta dall’Inter contro lo Sheriff Tiraspol per 3-1. Il primo di tali precedenti è avvenuto in Europa League, mentre il secondo nella competizione europea per club più importante. L’auspicio dei nerazzurri è di preservare il bilancio positivo con Zwayer, in particolare portando a casa tre punti fondamentali per le proprie ambizioni future.