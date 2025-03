Zufferli arbitro di Inter-Monza: nessun precedente in stagione (uno in totale)

PRIMA VOLTA – Sarà Luca Zufferli di Udine a dirigere il match tra Inter e Monza, previsto per le ore 20.45 allo Stadio San Siro. Per il fischietto classe 1990 si tratta del primo arbitraggio stagionale di una sfida dell’Inter, il secondo in assoluto. Il primo e unico esempio di match dei nerazzurri diretto da Zufferli risale alla scorsa stagione, essendo rappresentato dal pareggio esterno dell’Inter contro il Verona con il punteggio di 2-2. In quell’occasione, i meneghini conclusero un Campionato trionfale con la doppietta di Marko Arnautovic. L’auspicio, in questa circostanza, è di riuscire a ottenere un risultato diverso, con però lo stesso esito dal punto di vista della conclusione della Serie A.

Zufferli arbitro di Inter-Monza, il rendimento attuale

BILANCIO – Zufferli, prima di andare a dirigere Inter-Monza, ha già arbitrato dodici partite di Serie A in questa stagione: Bologna-Cagliari, Venezia-Roma, Juventus-Empoli, Roma-Genoa, Napoli-Verona, Parma-Lazio, Fiorentina-Verona, Juventus-Parma, Venezia-Atalanta, Milan-Lecce, Lazio-Verona, Roma-Empoli. Nelle 45 partite stagionali finora dirette nel complesso, Zufferli ha estratto 45 cartellini gialli e 1 rosso.