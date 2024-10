Zielinski recuperato per Young Boys-Inter: come e quanto Inzaghi può usarlo

In un momento d’emergenza a centrocampo il rientro di Piotr Zielinski risulta preziosissimo per Simone Inzaghi. Analizziamo il possibile impiego del polacco in Young Boys-Inter.

RECUPERO – Torna la Champions League e torna anche Piotr Zielinski a disposizione per Simone Inzaghi. Il rientro dall’infortunio del centrocampista è coinciso proprio con Young Boys-Inter, che andrà in scena a Berna questa sera. Uscito acciaccato dall’ultima sfida con la Nazionale polacca, il nerazzurro non è stato disponibile per la gara in trasferta all’Olimpico di Roma. Dal problema muscolare alla coscia, però, il calciatore ha recuperato in fretta, proprio pochi giorni prima del match europeo. Ed ecco che mister Inzaghi potrà – fortunatamente – contare su di lui in un centrocampo che vede assenti un protagonista come Hakan Calhanoglu e il suo vice Kristjan Asllani. Ma campiamo meglio quanto e come l’allenatore piacentino potrebbe sfruttare il rientro a disposizione di Zielinski in Young Boys-Inter.

Zielinski torna a disposizione di Inzaghi: ecco come e quanto potrebbe essere impiegato in Young Boys-Inter

MODO E TEMPO – Partito per la trasferta in Svizzera col resto del gruppo nerazzurro, Zielinski è di nuovo tra i centrocampisti ai quali Inzaghi può scegliere di affidarsi. Se ben conosciamo l’allenatore piacentino, però, sarà davvero difficile pensare o sperare di vedere il polacco in campo dal primo minuto. A centrocampo è in corso una vera e propria emergenza – tornando alle assenze di cui abbiamo parlato poco prima – ma Inzaghi ha a chi affidare il ruolo di play. Titolare, in cabina di regia, infatti, ci sarà sicuramente Nicolò Barella, nella posizione in cui l’abbiamo già visto contro la Roma subito dopo il forfait del turco.

INDICAZIONI – Tuttavia, Inzaghi non ha escluso la possibilità che sia proprio Zielinski ad occupare quella parte di campo in Young Boys-Inter. Nella conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League, infatti, il tecnico nerazzurro ha lanciato qualche assist, spiegando che il polacco potrebbe occupare quel ruolo proprio al pari di Barella. Resta da considerare, comunque, l’infortunio dal quale è reduce e la prudenza che Inzaghi impiega di consueta. È probabile, a questo punto, che l’allenatore scelga di utilizzare Zielinski, sul quale sono in corso valutazioni specifiche, nel corso del secondo tempo, proprio nel ruolo di play per permette a Barella di rifiatare o di scalare nella sua posizione naturale.