Zielinski supera Asllani per Inter-Juventus: scelta in una doppia ottica

In seguito all’allenamento nella giornata di ieri, salgono le quotazioni di Piotr Zielinski dal primo minuto. E, di riflesso, scendono quelle di Kristjan Asllani, giudicato ancora non al 100% per partire da titolare in Inter-Juventus di questa sera alle 18

BALLOTTAGGIO VERSO LA RISOLUZIONE – La corsa a due per una maglia da titolare in Inter-Juventus tra Piotr Zielinski e Kristjan Asllani sembra sempre più avere il suo vincitore. Dovrebbe infatti essere il polacco a prendere il posto di Hakan Calhanoglu davanti alla difesa. Nonostante il rientro in gruppo, infatti, per l’albanese il dolore al ginocchio non è ancora passato al 100%. Questo porta Simone Inzaghi a non volersi prendere rischi inutili. Ma anche a non sacrificare Nicolò Barella ancora nel ruolo di play. Per questo Piotr Zielinski dovrebbe con ogni probabilità scendere in campo davanti alla difesa, pronto a ricoprire un ruolo che ha già avuto modo di svolgere negli ultimi impegni con la maglia della Polonia.

Piotr Zielinski più di Kristjan Asllani, doppie rotazioni per Inter-Juventus e per l’Empoli

NON SOLO INTER-JUVENTUS – La scelta di far partire Piotr Zielinski da titolare davanti alla difesa non va letta soltanto nell’ottica del big match di San Siro di oggi alle ore 18, ma anche per la prossima sfida, quella di mercoledì, contro l’Empoli. Dove sarà proprio Kristjan Asllani a prendersi di nuovo una maglia da titolare, contro la squadra che lo ha lanciato e gli ha permesso di raggiungere proprio il grande palcoscenico dell’Inter. Sarà anche l’occasione per mettere ulteriori minuti nelle gambe e per continuare a smaltire il fastidioso dolore che lo accompagna dall’infortunio della scorsa settimana. Senza escludere, naturalmente, il fatto che l’albanese possa entrare a gara in corso già questa sera per sostituire lo stesso Piotr Zielinski che, dopo essere già tornato contro lo Young Boys, potrebbe non avere ancora i novanta minuti nelle gambe.