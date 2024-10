Zielinski salta Roma-Inter! In mezzo c’è un acceso ballottaggio – CdS

Verso Roma-Inter. Non sarà della partita Piotr Zielinski, che però dovrebbe recuperare presto. Mentre bagarre a centrocampo.

INFORTUNIO – Non si tratta di un infortunio fortunatamente grave per Zielinski. Il centrocampista polacco, dopo i due gol con la maglia della Polonia contro Portogallo e Croazia, è rientrato acciaccato e oggi si è sottoposto agli esami strumentali per capire l’entità del problema. I suoi tempi di recupero non dovrebbero essere lunghi. Quasi certamente salterà il match dell’Olimpico contro la Roma domenica sera. Spera quantomeno di poter risultare convocabile per le successive partite della Beneamata tra Champions League contro lo Young Boys e nuovamente campionato con la Juventus.

Zielinski out e niente Roma-Inter. Poi bagarre tra italiani

BAGARRE – L’Inter perde Zielinski ma ritrova Nicolò Barella, che ha smaltito l’infortunio occorso dopo il derby contro il Milan ed è pronto a ritornare in campo. Il sardo, scrive il Corriere dello Sport, è in ballottaggio con Frattesi per una maglia da titolare, soltanto tra oggi e domani però arriveranno indicazioni più chiare dalle sedute di allenamento ad Appiano. Intanto, ieri è uscita una bellissima intervista proprio di Barella sul post di Radio 24, dove parla della sua vita e della sua carriera.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col