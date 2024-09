Zielinski, problema smaltito: titolare a Monza? Le novità alla ripresa degli allenamenti

Zielinski è pronto a mettersi a disposizione di Simone Inzaghi dopo la pausa per le Nazionali smaltito il problema al tallone. Oggi la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile in preparazione della sfida di domenica in casa del Monza.

RECUPERATO – Piotr Zielinski, impegnato con la Polonia durante questa sosta, durante la prima partita ha avvertito un fastidio al tallone che aveva destato qualche preoccupazione, ma è poi sceso in campo da titolare senza problemi nella seconda sfida, rassicurando lo staff dell’Inter e i tifosi nerazzurri. Questa è un’ottima notizia per Inzaghi e il suo staff, che si preparano ad affrontare un periodo cruciale della stagione. A partire dalla trasferta di domenica 15 settembre contro il Monza di Alessandro Nesta. A seguire, ci sarà la sfida in casa del Manchester City nella nuova edizione della UEFA Champions League, per poi affrontare il derby contro il Milan. Un calendario fitto e impegnativo che richiederà un utilizzo accurato delle risorse a disposizione, e Zielinski potrebbe essere uno dei rinforzi chiave.

TANTI IMPEGNI – Arrivato a parametro zero la scorsa estate dopo l’esperienza al Napoli, Zielinski non ha ancora avuto modo di esordire ufficialmente con la maglia dell’Inter. Nonostante le grandi aspettative che circondano il suo acquisto, finora Inzaghi non lo ha utilizzato nemmeno a partita in corso. Con un calendario così denso, dove l’Inter giocherà praticamente ogni tre giorni, le occasioni per il centrocampista polacco di dimostrare il suo valore non mancheranno. La sfida contro il Monza potrebbe rappresentare il primo vero banco di prova per lui. Considerata la sua condizione fisica ottimale e il recupero completo dall’infortunio al tallone, Zielinski potrebbe giocarsi una chance importante per guadagnarsi un posto da titolare. Henrikh Mkhitaryan è rimasto ad Appiano Gentile per allenarsi durante la pausa, ma in vista delle successive sfide contro Manchester City e Milan potrebbe riposare.

Rientri a centrocampo, anche Barella a disposizione

AL COMPLETO – Anche Nicolò Barella è tornato a disposizione dopo un intervento al naso. Il centrocampista, operato di recente, ha recuperato rapidamente ed è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile, anticipando i tempi previsti. La sua presenza contro il Monza non è in dubbio, e il suo rientro aggiunge ulteriore profondità alla rosa nerazzurra, garantendo a Inzaghi più soluzioni a centrocampo. Con Barella nuovamente in gruppo e Zielinski ormai pronto a fare il suo esordio, Inzaghi può contare su un centrocampo di qualità, necessario per affrontare le sfide ravvicinate contro Monza, Manchester City e Milan.