Zielinski nuovo Calhanoglu per Inzaghi? Indicazione prima di Inter-Juventus

L’assenza in contemporanea di Calhanoglu e di Kristjan Asllani ha costretto Simone Inzaghi a correre ai ripari contro Roma e Young Boys. In Inter-Juventus, però, la situazione potrebbe cambiare: Piotr Zielinski o Nicolò Barella davanti la difesa?

ASSENZA FORZATA – Hakan Calhanoglu è diventato senza dubbio uno dei migliori interpreti del ruolo di regista davanti alla difesa, perfezionandosi in entrambe le fasi di gioco. Senza di lui, l’Inter deve trovare un nuovo equilibrio, come già accaduto nelle partite contro la Roma e lo Young Boys. In queste gare, Inzaghi ha inizialmente scelto di adattare Nicolò Barella come playmaker davanti alla difesa. Sebbene Barella nasca come centrocampista con propensione difensiva ai tempi del Cagliari, con l’evolversi della sua carriera si è affermato come un elemento più offensivo, in grado di attaccare gli spazi e creare occasioni. Nel nuovo ruolo di regista nelle ultime due partite, Barella ha dimostrato impegno, ma non ha le stesse caratteristiche raffinate di Calhanoglu nella gestione dei tempi e nella visione di gioco. In particolare, Barella tende a lasciare la sua posizione per cercare spazi avanzati, un aspetto che potrebbe creare squilibri tattici contro avversari di livello, come la Juventus.

Barella ritorno al passato o Zielisnki confermato? Le sensazioni prima di Inter-Juventus

NUOVO REGISTA – Un’indicazione importante per il futuro, però, è arrivata durante la partita contro lo Young Boys. A partita in corso, Simone Inzaghi ha deciso di inserire Piotr Zielinski al posto di Henrikh Mkhitaryan, e proprio il polacco ha preso il ruolo di regista davanti alla difesa, mentre Barella è tornato nella sua posizione più naturale di mezzala. Questo esperimento tattico potrebbe rivelarsi cruciale in vista del big match contro la Juventus. Se Inzaghi decidesse di affidarsi a Zielinski come nuovo “regista” contro la Juventus, l’Inter potrebbe beneficiare della sua esperienza e delle sue qualità tecniche, pur con un diverso approccio rispetto a Calhanoglu.

UNO FUORI – In questa ipotesi, Davide Frattesi partirebbe ancora dalla panchina, ma resterebbe una pedina fondamentale a gara in corso, come già accaduto spesso in questa stagione. Il suo dinamismo e la sua capacità di inserimento potrebbero infatti risultare decisivi nella ripresa, quando le difese tendono a stancarsi e le squadre avversarie lasciano più spazi.