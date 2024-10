Zielinski KO cambia i piani dell’Inter: prende quota una ‘nuova’ opzione

L’infortunio di Piotr Zielinski nel corso di Polonia-Croazia complica i piani dell’Inter relativamente alle rotazioni per le prossime partite. Prende però quota una ‘nuova’ opzione per il centrocampo.

PIANI COMPLICATI – Un problema muscolare ha messo fine alla partita di Piotr Zielinski con la maglia della Polonia contro la Croazia, dove ha anche trovato la via del gol. Una brutta notizia sia per il giocatore, che stava trovando sempre più la forma migliore, sia per l’Inter, che dovrà fare a meno di lui per i prossimi impegni. Il tutto mentre il calendario nerazzurro inizia a farsi fitto, a partire dal prossimo trittico di partite che vedrà Simone Inzaghi e i suoi impegnati nelle due trasferte contro la Roma e gli Young Boys, prima del big match tra le mura di San Siro contro la Juventus dell’ex Thiago Motta. Un problema, quindi, che va a inficiare le necessarie rotazioni che il tecnico Simone Inzaghi sta valutando non solo in base ai prossimi – folti – impegni, ma anche in base alla condizione dei suoi giocatori. Specialmente dopo la sosta.

Zielinski KO, una ‘nuova’ opzione per il centrocampo dell’Inter

ALTERNATIVA – Con l’infortunio di Piotr Zielinski, è chiaramente Henrikh Mkhitaryan quello chiamato a fare gli straordinari. Sebbene Simone Inzaghisi fidi di lui e lo abbia già schierato ampiamente titolare durante tutto il corso della scorsa stagione, la prudenza chiama a pensare a delle alternative per permettere anche all’armeno di riposare. In questo senso può prendere piede una ‘nuova’ opzione. Tra virgolette, perché è un’idea già vista spesso in nazionale con Luciano Spalletti. Ovvero, grazie al rientro di Nicolò Barella, la possibilità di schierare Davide Frattesi a sinistra. In una sorta di centrocampo ‘inedito’ con il solito Hakan Calhanoglu a completare il tutto. Difficile vedere una disposizione simile contro la Roma (quantomeno dal 1′), ma occhio alla Champions League.