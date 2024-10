Zielinski, anche l’Inter vittima delle Nazionali: i dubbi per Roma! – SM

Piotr Zielinski rischia di essere una delle vittime della sosta per le Nazionali per l’Inter. Ecco le sensazioni sul centrocampista a pochi giorni dalla trasferta contro la Roma.

L’ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA – La sosta per le Nazionali è come una roulette russa. Può regalare gioie ma può anche mietere vittime, o anche entrambe le cose. Questo è un po’ quanto accaduto all’Inter, che ha visto numerosi suoi giocatori mettersi in mostra con le rispettive Nazionali, tra gol, assist e ottime prestazioni, e uno in particolare fermarsi per infortunio. Si tratta di Piotr Zielinski che, dopo aver messo a segno una rete con la sua Polonia, si è bloccato sul campo a causa di un risentimento muscolare alla coscia. Questo, ovviamente, non può che comportare delle conseguenze per Simone Inzaghi, che tra pochi giorni dovrà tornare in campo contro la Roma.

Zielinski ci sarà per Roma-Inter? Le sensazioni

LE CONDIZIONI – L’Inter ha ripreso ieri ad allenarsi in vista della trasferta di Roma. Mentre Simone Inzaghi attende il rientro a Milano di tutti i suoi Nazionali, si gode gli uomini rimasti ad Appiano Gentile. Tra questi c’è, ad esempio, Nicolò Barella, che sembra continuare il suo recupero proprio in vista della sfida dell’Olimpico. Ma ad un rientro potrebbe, purtroppo, corrispondere un nuovo stop, considerando le condizioni di Zielinski emerse nella gara della Polonia. Come spiega SportMediaset, l’Inter attende ancora gli accertamenti clinici del centrocampista, ma pensa ovviamente già alla gara contro la Roma. Restano, infatti, forti dubbi sulla presenza di Zielinski per domenica sera. Le prossime ore saranno certamente utili a chiarire la diponibilità o l’indisponibilità del calciatore polacco.