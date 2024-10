Zielinski e non solo, in Inter-Stella Rossa quante novità a centrocampo! – CdS

Inzaghi si prepara a rivoluzionare la formazione dell’Inter per la sfida di questa sera contro la Stella Rossa in Champions League. Dopo aver analizzato la difesa, Piotr Zielinski a centrocampo si prepara a una nuova partita da titolare, ma non sarà l’unica sorpresa a centrocampo.

TANTI CAMBI – In Inter-Stella Rossa, in mezzo al campo ci saranno tante novità tra i nerazzurri. Con Barella fuori per infortunio, Inzaghi punterà su una mediana molto tecnica, composta da Zielinski, Calhanoglu e Mkhitaryan. Zielinski, arrivato questa estate per dare creatività e dinamismo alla squadra. Calhanoglu agirà da regista, mentre Mkhitaryan aggiungerà esperienza e visione di gioco sulla sinistra. Il mancato utilizzo di Frattesi, eroe della partita di Udine grazie al gol lampo, e di Lautaro Martinez, fresco di doppietta, è una scelta sorprendente, ma che testimonia l’intenzione di Inzaghi di avere un centrocampo meno fisico e più tecnico per gestire il possesso palla e creare occasioni da gol con maggiore precisione.

Non solo Zielinski e la linea di centrocampo: Inzaghi cambia anche le fasce

ESTERNI – Sugli esterni, la scelta di Dumfries era praticamente scontata, come confermato dallo stesso Inzaghi in conferenza stampa. L’olandese darà una spinta offensiva sulla fascia destra, combinando la sua potenza fisica con una capacità di inserirsi spesso in fase offensiva. Sulla sinistra, invece, Carlos Augusto prenderà il posto di Federico Dimarco, che necessita di riposo dopo i recenti impegni ravvicinati. La presenza di Carlos Augusto garantirà una valida alternativa per affiancare Bastoni, in un’eventuale staffetta che potrebbe servire a mantenere alto il livello di intensità sulla fascia.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno