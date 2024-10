Zielinski sulla corsia di sorpasso! Inter-Juventus, tre assenti – Sky

Zielinski potrebbe giocare dal primo minuto domani in Inter-Juventus. Allo stesso tempo, confermate tre esclusioni tra i nerazzurri.

AGGIORNAMENTI – Le ultime dopo l’allenamento dei nerazzurri alla vigilia della grande partita contro la Juventus, in programma domani alle 18 a San Siro. Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport, ha dato le ultime indicazioni dopo la rifinitura di oggi. Confermate tre esclusioni e occhio alla bagarre in regia, come anche ipotizzata da Simone Inzaghi durante la conferenza stampa di oggi prima di pranzo: «Inter allenamento finito. Per la Juve out Calhanoglu, C. Augusto e Acerbi. Questione play ancora aperta ma dopo lo scatto di ieri di Asllani il dubbio rimane e ora in crescita ci sono le quotazioni di Zielinski che è in corsia di sorpasso».

L’Inter anti Juventus con il dubbio in regia: Zielinski scalpita

ALTRI REPARTI – In difesa, la formazione sembra più definita, con Pavard destinato a occupare il centro-destra e Bastoni e de Vrij centrali. L’assenza di Acerbi rappresenta una perdita in termini di esperienza e presenza fisica, ma la solidità di de Vrij e la visione di gioco di Bastoni sono garanzie per Inzaghi. Darmian, oltre al ruolo di esterno, potrebbe rivelarsi un sostituto chiave anche per la linea difensiva, vista la sua capacità di adattarsi a diverse posizioni. Per Inzaghi, la partita contro la Juventus rappresenta un banco di prova importante, specialmente considerando il ruolo della squadra in vetta alla classifica e la pressione di mantenere il ritmo del Milan. La probabile formazione dell’Inter:

(3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.