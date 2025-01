Zielinski ciak, si gira! Regia in Lecce-Inter: occasione per rilanciarsi – CdS

L’Inter di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare il Lecce nel tardo pomeriggio di oggi al Via del Mare, e una delle principali novità di formazione riguarda la cabina di regia. Con Hakan Calhanoglu ancora indisponibile, secondo il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro si affida a Piotr Zielinski per dirigere le operazioni a centrocampo.

RILANCIARSI – In un ruolo non propriamente suo, ma che per Piotr Zielinski potrebbe rappresentare un punto di svolta nella sua stagione. Per il centrocampista polacco il compito sarà duplice: adattarsi a una posizione più arretrata rispetto al suo classico ruolo di mezzala e dimostrare di poter incidere in una stagione finora sotto le aspettative. Il centrocampista polacco, arrivato quest’estate dal Napoli, ha avuto una prima parte di campionato altalenante, alternando prestazioni sufficienti a gare poco incisive. Oggi, però, sarà chiamato a prendere in mano le trame di gioco dell’Inter, una sfida che potrebbe rilanciarlo come opzione credibile per il futuro. A Lecce, Zielinski avrà più responsabilità e dovrà contribuire non solo al possesso palla, ma anche alla costruzione offensiva, con l’obiettivo di indirizzare la partita a favore dell’Inter sin dalle prime battute.

Minutaggio in crescita, per Zielinski ora serve un salto di qualità

OCCASIONE PER RILANCIARSI – Dall’inizio del 2025, Zielinski ha avuto più spazio a causa degli infortuni di Calhanoglu e di alcune rotazioni necessarie per gestire la rosa. Ha iniziato da titolare nelle ultime tre gare di campionato contro Venezia, Bologna ed Empoli, ma le sue prestazioni, pur non del tutto negative, non hanno raggiunto i livelli di brillantezza che i tifosi si aspettano. La sfida contro il Lecce rappresenta un’occasione importante per Zielinski di dimostrare il suo valore, soprattutto in un centrocampo dove è difficile trovare continuità vista la qualità del trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. Inoltre, il polacco dovrà dimostrare di poter essere incisivo anche in termini di pericolosità offensiva. Con Kristjan Asllani in panchina per rifiatare, Zielinski sarà l’uomo a cui Inzaghi affiderà le chiavi del centrocampo.

