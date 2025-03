Zielinski, altro infortunio per l’Inter: chiede il cambio dopo 3′

Serata sfortunata per Zielinski, protagonista di un episodio sorprendente durante Inter-Monza a San Siro. Il centrocampista polacco ha dovuto abbandonare il match appena tre minuti dopo.

NUOVO INFORTUNIO – Piotr Zielinski, entrato al 70′ durante Inter-Monza, ha poi dovuto abbandonare il match appena tre minuti dopo, toccandosi il polpaccio e chiedendo immediatamente il cambio. Un’uscita improvvisa, avvenuta senza alcun contrasto o segnale evidente di infortunio precedente. Il calciatore si era fermato improvvisamente mentre era in movimento, portandosi le mani al polpaccio e accasciandosi a terra. Non c’è stato alcun intervento avversario, nessun contatto sospetto, solo un fastidio improvviso che lo ha costretto a richiedere la sostituzione immediata. Lo staff medico dell’Inter è intervenuto rapidamente per valutare la situazione, mentre Zielinski lasciava il campo camminando sulle proprie gambe, segnale incoraggiante che potrebbe far pensare a un problema non grave.