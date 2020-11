Zidane: “Inter-Real Madrid, finale come all’andata! Che ricordi a San Siro”

Le parole del tecnico dei blancos, Zinedine Zidane, ai microfoni di “Sky Sport”, alla vigilia di Inter-Real Madrid, match valido per la quarta giornata del gruppo B di Champions League

ALTA TENSIONE – A margine della conferenza stampa pre Inter-Real Madrid, Zinedine Zidane ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport”: «San Siro è uno stadio speciale per me, perché ho giocato tante partite speciali qua, contro Milan e Inter con la maglia della Juventus. È uno stadio bellissimo. Oggi è una finale come all’andata. Abbiamo visto che in Champions League è sempre tutto complicato e difficile. Ci sono in palio tre punti, ma è una finale perché, come tutte le squadre, abbiamo cominciato con difficoltà ed è una gara importante per questo».