Zidane: “Cambi Real Madrid pensando all’Inter? No! Vi spiego il perché”

Zinédine Zidane Real Madrid

Zidane è tornato alla vittoria nel pomeriggio, col 4-1 all’Huesca in Liga (vedi articolo). Il tecnico del Real Madrid ha parlato in conferenza stampa delle scelte di formazione, senza definire le assenze di gente come Varane e Kroos come riposi in vista dell’Inter.

SOLO PRETATTICA? – Il Real Madrid ha abbozzato un minimo di turnover contro l’Huesca, a tre giorni dall’Inter. Zinédine Zidane, tuttavia, spiega come le modifiche di formazione non siano in funzione della Champions League: «Abbiamo fatto dei cambi perché bisognava farli come sempre, ma senza pensare alla partita di martedì. Abbiamo pensato solo alla partita di oggi, abbiamo vinto e bene. Adesso riposiamo e vediamo come preparare quella di martedì, ma in questo momento bisogna pensare ai tre punti che abbiamo ottenuto».