Zhang vicino all’Inter in allenamento, poi pranzo con Inzaghi e la dirigenza – Sky

Il presidente Steven Zhang riconosce il momento particolare della stagione e secondo quanto riportato da Sky Sport ha mostrato la sua vicinanza alla squadra assistendo alla seduta di allenamento odierno.

VICINANZA – Oggi il presidente Steven Zhang ha assistito da bordocampo all’allenamento odierno dell’Inter per mostrare tutta la sua vicinanza alla squadra in un momento particolare dopo la sconfitta con il Bologna. Dopodiché il numero uno nerazzurro ha pranzato in compagnia dei dirigenti dell’Inter e del mister Simone Inzaghi.