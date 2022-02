Zhang fa sentire la sua vicinanza alla squadra prima di Inter-Milan – CdS

Zhang ieri è rimasto vicino alla squadra in vista del derby di oggi in programma alle 18 a San Siro. Come riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, la squadra è rimasta in ritiro.

VICINO ALLA SQUADRA – Steven Zhang ieri sera si è recato ad Appiano Gentile per mostrare vicinanza alla squadra prima di una sfida importantissima come il derby. Il presidente ha cenato con la squadra e con lui anche la dirigenza formata da Marotta, Ausilio, Antonello e Baccin. Il gruppo è rimasto in ritiro e questa mattina farà un ripasso delle palle inattive.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti