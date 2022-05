Zhang ad Appiano Gentile con la dirigenza carica la squadra per l’ultima – CdS

Zhang ad Appiano Gentile ieri ha assistito all’allenamento di squadra e con la dirigenza ha ribadito l’importanza della sfida di domani e ha caricato il gruppo per l’ultima stagionale.

LA CARICA – Steven Zhang dopo aver assistito anche alla vittoria di domenica scorsa contro il Cagliari, il presidente dell’Inter ieri pomeriggio si è recato ad Appiano Gentile per assistere all’allenamento della squadra e caricarla in vista dell’ultimo impegno stagionale. Il numero uno nerazzurro ha parlato con Beppe Marotta a bordocampo e ha ribadito alla squadra la voglia di fare comunque bene per l’ultima in casa. La squadra poi è rimasta in ritiro, insieme, con i calciatori a cena con i dirigenti al completo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

