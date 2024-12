Zappa: «Abbiamo dato il massimo. Testa al Monza»

Archiviata la sconfitta contro l’Inter, il difensore del Cagliari, Gabriele Zappa, ha parlato in conferenza stampa.

METÀ – Gabriele Zappa, ex Inter, al termine della gara contro i nerazzurri, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del difensore del Cagliari: «Non è un bel momento, arriviamo da quattro sconfitte di fila. La cosa che fa ben sperare è che abbiamo perso giocando sempre. Abbiamo fatto delle buone prestazioni, oggi abbiamo speso tanto a livello fisico e dopo il primo gol non siamo riusciti a reagire. Non è facile trovare un modo per uscire, dobbiamo continuare a lavorare e a stare sul pezzo. Il passato è ormai andato, pensiamo al Monza e cerchiamo di portare a casa più punti. Eravamo tutti un po’ tristi nello spogliatoio, forse che siamo stati bravi nel primo tempo poi abbiamo speso tanto contro la squadra più forte del campionato secondo me. Hanno attaccanti forti, è stata una partita difficile. Il primo gol è stato un po’ rocambolesco, un po’ brutto e poi non siamo più riuscito a reagire. L’Inter è stato il mio passato, ma non ci penso più. Mi fa piacere tornare a Monza, vicino casa ma penso solo a portare i tre punti. Contestazione? Non è piacevole sentire la contestazione dei tifosi, ma ci dispiace per loro. Dentro di noi sappiamo di aver dato il massimo, non potevamo fare altrimenti. Il mister è bravo a ripartire subito e a cancellare il passato, dobbiamo credere in quello che facciamo. Se ci credi prima o poi le cose le ottieni, è un po’ presto per giudicare».