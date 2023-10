Zapata, tutto ruota intorno a lui per Torino-Inter: le idee di Juric − TS

Zapata protagonista indiscusso per Juric: le probabili formazioni a cui il tecnico sta pensando per affrontare l’Inter ruotano tutte intorno all’attaccante. Le novità.

PROTAGONISTA − Torino-Inter sarà l’ulteriore banco di prova per Duvan Zapata, che Ivan Juric vuole rendere protagonista della sua squadra. In ogni idea del tecnico granata, l’attaccante è infatti titolare indiscusso. Ben quattro sono i moduli che potranno essere sfruttati contro l’Inter: 3-4-2-1; 3-4-1-2; 3-5-3; 3,4,3. E in tutti e quattro Zapata c’è sempre. Non resta da capire quindi se schierarlo con il supporto di Sanabria o con quello di Karamoh e Radonjic. Il centrocampo verrà modificato in base alla scelta offensiva, con Vlasic e Tameze presenti in tre di quattro moduli. Mentre la difesa resta sempre formata dal terzetto Schuurs-Buongiorno-Rodriguez. A riferirlo è Tuttosport.

Fonte: Tuttosport – Alessandro Baretti