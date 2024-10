Zapata, sospetto grave infortunio in Inter-Torino: fuori in barella

Zapata nel corso di Inter-Torino è stato costretto al cambio in barella per un grave infortunio, a pochi minuti dalla fine della partita. Questo possibile infortunio rappresenta un’ulteriore complicazione per il tecnico granata, dopo l’espulsione di Maripan nel primo tempo.

INFORTUNIO – Duvan Zapata ha subito un sospetto grave infortunio durante la partita contro l’Inter. L’attaccante colombiano è stato costretto a uscire in barella all’83° minuto, dopo essere rimasto a terra a lungo, visibilmente sofferente. L’infortunio è avvenuto in seguito a un contrasto che ha coinvolto Zapata mentre cercava di controllare un pallone vicino all’area nerazzurra. Il giocatore ha immediatamente segnalato un problema serio e ha richiesto l’intervento dello staff medico, rimanendo a terra per diversi minuti prima di essere sollevato e portato via in barella. Il volto del colombiano era segnato da evidente dolore, alimentando i timori di un infortunio di grave entità.

Zapata infortunio in Inter-Torino

IN BARELLA – L’attaccante colombiano è uscito fuori in lacrime e in barella, con la gamba totalmente immobilizzata. il Torino ha comunicato che saranno necessari ulteriori esami strumentali per valutare con precisione l’entità dell’infortunio di Zapata. Solo dopo questi controlli sarà possibile determinare il tipo di lesione e stimare i tempi di recupero.