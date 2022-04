Zaniolo salta Inter-Roma, Mourinho ha già scelto il suo sostituto

Zaniolo salta la sfida di campionato contro l’Inter, sua ex squadra. Chi ci sarà, invece, José Mourinho, che torna a sfidare i nerazzurri a San Siro dopo la sfida in Coppa Italia. Il portoghese dovrà fare a meno del trequartista italiano, ma ha già scelto il suo sostituto.

IL SOSTITUTO – Nicolò Zaniolo non ci sarà in Inter-Roma, sfida in programma sabato 23 aprile alle 18. Complice la sua squalifica, sulla trequarti tornerà titolare Henrikh Mkhitaryan. L’armeno (in panchina contro contro il Napoli) sarà impiegato alle spalle di Tammy Abraham, insieme a Lorenzo Pellegrini. Tatticamente cambia poco se non nulla, ma l’Inter dovrà comunque fare attenzione. Entrato nel secondo tempo di Napoli-Roma, l’ex Arsenal ha cambiato marcia alla sua squadra offrendo nuove soluzioni offensive.