Zaniolo, per Inter-Atalanta nuovo ruolo? Gasperini ci pensa – CdS

Si avvicina Inter-Atalanta, prima semifinale di Supercoppa italiana a Riad. Fari puntati, scrive il Corriere dello Sport, sul nuovo possibile ruolo di Nicolò Zaniolo. Gian Piero Gasperini ci sta riflettendo.

SFIDA A RIAD – Un 2024 da incorniciare per l’Atalanta, che a maggio ha alzato al cielo la sua prima Europa League, mentre adesso si trova in testa al campionato, insieme al Napoli, e a più uno sull’Inter campione d’Italia. Insomma, la Dea è diventata ufficialmente grande e tra tre giorni si giocherà pure la semifinale di Supercoppa italiana proprio contro quella Inter, che l’ha disintegrata negli ultimi scontri diretti. L’ultimo ad agosto con un sonoro 4-0 firmato dalla doppietta di Marcus Thuram, da Nicolò Barella e dall’autorete di Djimsiti. Ora la sfida si sposterà in terra saudita, chi vince beccherà la squadra che uscirà vincente dalla sfida tra Juventus e Milan.

Inter-Atalanta, Gasperini prova la mossa Zaniolo falso nueve

IDEA – Gasperini ieri ha fatto allenare la squadra, dopo il pareggio di Roma contro la Lazio. Per la partita contro l’Inter non ci saranno né il lungodegente Gianluca Scamacca che Mateo Retegui. L’oriundo potrebbe rientrare per la sfida dell’11 gennaio contro l’Udinese. In dubbio anche Ruggeri. Sulle fasce andranno comunque Zappacosta e l’ex Bellanova. Ma occhio a Zaniolo. Gasperini potrebbe ritagliargli un nuovo ruolo, ossia quello del falso nueve, davanti ad Ademola Lookman e Charles De Ketelaere.

Fonte: Corriere dello Sport – Patrick Iannarelli