Zaniolo di nuovo KO, altra tegola per Fonseca: salta Roma-Inter

Condividi questo articolo

Zaniolo dovrà saltare la sfida contro il suo passato. Come riportato da “Sky Sport”, il centrocampista giallorosso si è fermato nuovamente a causa di un problema fisico. Niente Roma-Inter per l’ex più atteso

EX IN INFERMERIA – Neanche il tempo di presentare i grandi protagonisti attesi allo Stadio “Olimpico” per Roma-Inter (vedi focus) che dalla Capitale arriva la notizia di un forfait. Il grande assente della sfida sarà Nicolò Zaniolo, previsto inizialmente in panchina ma a questo punto costretto a restare del tutto a casa. Un lieve risentimento al polpaccio, appena confermato dagli esami strumentali, mette nuovamente KO il classe ’99. Zaniolo salterà quindi la sfida contro la sua ex squadra, l’Inter, che vede salire a tre il numero degli ex indisponibili. Dopo Juan Jesus e Davide Santon – tra gli altri -, un’altra tegola per Paulo Fonseca, che non potrà puntare sul talento del centrocampista azzurro, proprio dopo le polemiche degli ultimi giorni…