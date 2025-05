Zanetti tra due moduli per Inter-Verona: scelti i due attaccanti – TS

Zanetti e il Verona sfideranno questa sera l’Inter a San Siro nella trentacinquesima giornata di Serie A. Dubbio tra due moduli, ma in attacco l’allenatore scaligero ha già deciso.

ULTIME – Oggi Inter-Verona a San Siro nel match valido per la trentacinquesima giornata di campionato. Una partita tra due squadre con obiettivi diversi. Da un lato la Beneamata, che nutre ancora qualche speranza di scudetto, ma tanto passerà dalla sfide di Lecce, in programma alle 18. Dall’altro il Verona di Paolo Zanetti (conferenza stampa ieri), ancora non salvo e a caccia di punti necessari per evitare di giocarsi tutto alla fine (distanza dal terzultimo posto di sei punti). Se l’Inter farà tantissimi cambi, anche per far fronte al meraviglioso impegno di martedì sera quando si giocherà l’accesso alla finalissima di Champions League col Barcellona, il Verona dovrà ovviare ad un paio di assenze, soprattutto in difesa. Infatti, a Zanetti mancheranno i due titolari Ghilardi e Coppola per squalifica. Ma in avanti, rientra quantomeno per la panchina, Tengstedt. L’allenatore degli scaligeri è diviso tra due moduli: il 4-3-1-2 o il 3-4-1-2. Secondo i colleghi di Tuttosport, sembrerebbe più orientato ad andare col primo. Suslov, rientrato dopo il problema influenzale, partirà dal primo minuto e accompagnerà le azioni dei due attaccanti Sarr e Mosquera. Poi in difesa, ci sarà l’argentino Valentini insieme a Frese. La probabile formazione di Zanetti per Inter-Verona.

Inter-Verona, probabile formazione di Zanetti

(4-3-1-2): Montipò; Daniliuc, Valentini, Frese, Tchatchoua; Duda, Serdar, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr.