Zancan: «Porto, Inter ha vantaggio vero contro squadra scomoda»

Federico Zancan ha parlato di Porto-Inter, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma stasera.

MATCH – Queste le parole da parte di Federico Zancan su Sky Sport 24 in vista di Porto-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma stasera. «Su cosa deve basarsi Simone Inzaghi? Innanzitutto l’Inter arriva lì con un vantaggio non così banale. L’1-0 dell’andata ti dà un vantaggio vero contro una squadra scomoda e che però non ha giocatori clamorosi. Secondo me, a livello di singoli, di individualità l’Inter è più forte del Porto».

AVVERSARIO – Zancan ha spiegato. «Il Porto però è una squadra esperta, sa stare in campo. Ha perso tante partite in casa in Champions League, ma poi devi sempre andare a vedere con chi le perdi. Quest’anno ha perso una partita clamorosa 4-0 col Bruges, la prima. Diversa da quelle partite che sono arrivate col Liverpool. Alcune anche in modo clamoroso, ricordo un 5-0. Quindi insomma i precedenti contano fino a un certo punto. Conta il gol di vantaggio che ha l’Inter, il fatto che l’Inter le partite importanti quest’anno non le ha mai sbagliate».

PRECEDENTI – Zancan ha continuato. «Secondo me, non fa tanto testo la sconfitta de La Spezia, a Bologna, le partite negative in campionato perché poi il tema della stagione dell’Inter è la discontinuità. Nelle partite importanti, penso alla partita col Napoli nel 2023, le due partite col Milan in Supercoppa e campionato, la partita d’andata con il Porto, le due partite con il Barcellona. L’Inter non ne ha mai sbagliate. Quindi, secondo me, forti di questo, l’Inter deve andare con discreto ottimismo a giocarsela stasera al Dragao».

RISULTATI – Poi Zancan ha aggiunto sui risultati ottenuti dalla squadra portoghese. «Arrivano questi risultati anche perché il Porto è da anni nella gestione Conceicao una buona squadra. Dicevo, senza magari delle stelle riconoscibili, anche perché la filosofia del Porto è chiarissima. Appena c’è un giocatore forte lo vendono, monetizzano e vanno spesso in Sudamerica o nelle altre squadre portoghesi a cercare talento».

OTTIMISMO – Infine Zancan. «È una squadra forte e complicata da affrontare che per qualche motivo le nostre squadre hanno trovato particolarmente indigesta in questi anni. Penso alla Juventus che perse proprio contro pronostico perché la Juve era molto favorita alla vigilia di quella sfida col Porto, ma fu messa in difficoltà dalla abilità dal Porto di giocare un po’ sporco, lo dico non in senso negativo o dispregiativo, però è una squadra che ti porta sul terreno solitamente abbastanza scomodo e che accetta anche lo scontro fisico, anche ogni tanto la provocazione e quindi è un avversario vero. Ripeto, però l’Inter ha l’abilità di giocare partite importanti e l’1-0 dell’andata mi fanno essere ottimista».